يتجاوز مسلسل “ذي يونغ أند ذي ريستلس” الأميركي في الأول من ديسمبر القادم عتبة جديدة،إذ تُعرَض حلقته رقم 12000، علماً أنه أحد المسلسلات التلفزيونية الأطول استمراراً وأفادت محطة “سي بي إس” الأميركية التي تعرض المسلسل بأن هذا المسلسل الذي “كان منذ العام 1973 جزءاً من الحياة اليومية لملايين الأميركيين يصل يوم الثلاثاء إلى الحلقة رقم 12000” ويشاهِد عشرات الملايين من الأشخاص في بلدان عدة “ذي يونغ أند ذي ريستلس” باللغة الإنجليزية.
وتتمحور حبكة المسلسل على عدد من العائلات في مدينة بولاية ويسكونسن الأميركية، وتتخلل الأحداث مجموعة كبيرة من التقلبات، زواجاً وانفصالاً، أو اختفاءً ثم ظهوراً مفاجئاً ويتولى عدد من الممثلين أدواراً في المسلسل منذ عقود.
ولحظت “سي بي إس” في المناسبة أسبوعاً “خاصاً” ستكون باكورته الاثنين، ويشمل ذكريات من تاريخ المسلسل، وعودة بعض شخصياته المحبوبة وسيتسنى لمتابعي المسلسل أن يعيشوا مجدداً “بعض قصص الحب التي تضمّنها المسلسل، مثل قصة الزوجين فيكتور ونيكي نيومان”.