قال وزير الخارجية السعودي في رسالة تضامنية بعث بها، ، إلى اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إن «موقف المملكة العربية السعودية ما يزال ثابتا في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002، التي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتل، إذ جاءت هذه المبادرة التاريخية كركيزة مهمة تدعم إنهاء الصراع العربي – الإسرائيلي وتعزز الفرص لإحلال السلام بين جميع الأطراف».
وأضاف: «تعرب المملكة مجدداً عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام وفقاً للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وتدعم ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل»، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني قد عانى في الحصول على أهم حقوقهم لإرساء نمو اقتصادي يسهم في توفير سبل العيش وتحسين أوضاعهم، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من انكماش اقتصادي بسبب جائحة كوفيد – 19.
وقال: «بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وقعت المملكة اتفاقية مع وكالة الأونروا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمها في مواجهة كوفيد 19 في قطاع غزة، كما قدمت المملكة مساعدات لدعم وزارة الصحة الفلسطينية للتصدي لجائحة كوفيد-19 بلغ حجمها أكثر من 10 ملايين ريال سعودي، وتعد المملكة من أكبر الدول المانحة لوكالة الأونروا من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية».
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، في ختام رسالته، أن دعم المملكة لفلسطين ينبع من إيمانها بأهمية القضية الفلسطينية، ودفاعاً عن حقوق الفلسطينيين والعيش الكريم، وأهمية تعزيز السلام بين الأطراف المتنازعة، مشدداً على أهمية أن يلتفت المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، وأن تتكثف الجهود الدولية لإنهاء الصراع وتعزيز استقرار المنطقة.
وأعرب وزير الخارجية السسعودي، عن شكره لأعضاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الغير قابلة للتصرف، وتقديره لجهودهم المبذولة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي تسهم في تمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والتي كفلتها له القرارات الدولية ذات الصلة.
- وزير الطاقة يؤكد جاهزية «كاوست» لتفعيل مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون
- إطلاق قمر إماراتي للمراقبة العسكرية بواسطة صاروخ سويوز
- مسيرة 49 عامًا من البناء والازدهارذكرى قيام اتحاد الإمارات.
- 11 فناناً عربياً يشاركون في مبادرة لنشر قصص للأطفال
- الشارقة الثقافية» تحتفي بـ«المعجم التاريخي للغة العربية»
- القضية الفلسطينية على رأس القضايا التي تدعمها السعودية
- ستيفاني فرابار.. أول امرأة تحكّم مباراة للرجال في دوري أبطال أوروبا
- السعودية تسجل المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر تنافسية الاقتصاد الكلي
- البنك المركزي السعودي يمدد برنامج تأجيل الدفعات حتى نهاية مارس المقبل
- السعودية أخذت الصحة الرقمية كأولوية قصوى لتطوير الخدمات الصحية