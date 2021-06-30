واس – نيوم
اعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس، إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية» التي تتضمن حزمة من المشروعات الكبرى الهادفة إلى تعزيز مكانة السعودية باعتبارها مركزاً لوجستياً عالمياً يربط ثلاث قارات، والارتقاء بخدمات النقل في إطار «رؤية المملكة 2030».
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن «هذه الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، وستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكن بلادنا من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها، من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه محوراً رئيسياً في برامج رؤية المملكة 2030، وقطاعاً حيوياً ممكِّناً للقطاعات الاقتصادية، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة».
وأوضح ولي العهد السعودي أن الاستراتيجية «تركز على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص»، مشيراً إلى أنها تستهدف «النهوض بالمملكة لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي، وزيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، بما يمكّن القطاعات الأخرى مثل الحج والعمرة والسياحة من تحقيق مستهدفاتها الوطنية، وإضافة إلى ذلك ستسعى الاستراتيجية إلى رفع قدرات قطاع الشحن الجوي من خلال مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى أكثر من 4.5 مليون طن»، إضافة إلى تطوير قطاعي النقل البحري والسكك الحديدية.