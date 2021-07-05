يحتضن معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس فعالية “ليالي السينما السعودية” لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك بمبادرة وتنظيم من جمعية الصداقة السعودية الفرنسية ” جيل 2030″.
وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على أعمال لمخرجين سعوديين ومواهب ترسم السينما السعودية، وذلك بعد أن حققت فعالية ” ليالي السينما السعودية” نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى الشهر الماضي في مدينة جدة، حيث سيتضمن العرض مجموعة مختارة من الأفلام القصيرة، إلى جانب فيلم روائي طويل، صنعتها مواهب واعدة من شباب وفتيات المملكة, ومن أبرز ها :
“من يحرقن الليل” لسارة مسفر، و “موّال تاني” لهشام فاضل، و “ارتداد ” لمحمد الحمود، و”..ومتى أنام؟ ” لحسام السيد، و الفيلم الروائي الطويل “أربعون عام وليلة” لمحمد الهليل.
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