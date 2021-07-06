واس – مكة
بدأت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة الواقعة في حي «العكيشية» على مساحة 45,395,440 م 2.
وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم، أن المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة «العكيشية» تعد إضافة جديدة لإستراتيجية «مدن» نحو تمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتحقيق المبادرات الموكلة لـ«مدن» في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب». وأكد أن المدينة الصناعية الجديدة جاءت لمواكبة الطلب المتنامي على الاستثمار الصناعي بمنطقة مكة المكرمة، حيث تعمل «مدن» على تهيئة البيئة المُثلى لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة إلى مدنها الصناعية، مع إتاحة الفرص لتنمية هذه الاستثمارات وتحقيق أكبر عائد مادي ممكن لشركائها. وبين أن المدينة تتميز بموقعها المباشر على الطريق الدائري الخامس ومفترق طرق مكة المكرمة – الطائف – جدة، وقربها من مدينة السيارات وحد الحرم المكي على مسافة 10 كم، و 20 كم إلى وسط المدينة، فيما تصل المسافة بينها وبين محطة قطار الحرمين إلى 25 كم فقط، و 88 كم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، و 70 كم إلى ميناء جدة الإسلامي. وأفاد أنه بانتهاء إجراءات استلام المدينة الصناعية الثانية بمكة المكرمة تكون «مدن» قد أضافت مدينتين صناعيتين جديدتين إلى منظومتها الصناعية، وذلك بعد تدشين المدينة الصناعية بالطائف خلال العام الماضي 2020م على مساحة إجمالية 11 مليون م² التي تم البدء في تطوير المرحلة الأولى منها على مساحة 1.2 مليون م².