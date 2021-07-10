ألقى مندوب المملكة الدائم لدى لسفير لدى الأمم المتحدة في جنيف د. عبدالعزيز الواصل، بيان المملكة خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967م
وشكر المندوب، المقرر الخاص على تقريره والجهد الواضح في إعداده على الرغم من عدم تعاون إسـرائـيل ومنعه من الـقيام بـعمله والـتحقيق بـشكل مـهني ودقـيق.
وأشار الواصل إلى أن العالم يواجه تحديات كبيرة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، و لا يزال يعاني الإنسان الفلسطيني من الاحتلال، بإضافة إلى معاناته بسبب هذه الجائحة.
وذكر أن التقرير يوضح تدهور حالة حقوق الإنسان للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، علاوة على التصعيد الأخير للعنف في حي الشيخ جراح وسلوان وعمليات إخلاء قسرية للعائلات الفلسطينية من منازلهم، واستخدام القوة المفرطة داخل المسجد الاقصى ومنع وصول المصلين خلال شهر رمضان.
وأكد الواصل أن المملكة تتفق مع المقرر الخاص بضرورة الالتزام بتنفيذ التوصيات الأممية والعمل الجاد للحد من هذه الانتهاكات الممنهجة والمستمرة، وجدد المندوب الدائم للمملكة، الدعوة إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي في الدفع نحو إعمال الحق في تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وشدد الواصل على أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة حيث ستسمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.