بكين 24 يوليو 2021 (شينخوا) سجل قطاع صناعة المعلومات الإلكترونية في الصين توسعا مطردا في النصف الأول من عام 2021، وفقا لبيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وارتفعت القيمة المضافة لمصنعي المعلومات الإلكترونية، الذين لا تقل إيراداتهم التشغيلية السنوية عن 20 مليون يوان (حوالي 3.09 مليون دولار أمريكي)، بنسبة 19.8 في المئة على أساس سنوي، وبلغ معدل النمو السنوي المركب 12.5 في المئة على مدى العامين الماضيين، وفقًا لوزارة الصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وأظهرت البيانات أنه في يونيو وحده، نمت القيمة المضافة لهؤلاء المصنّعين بنسبة 13.4 في المئة على أساس سنوي، متسارعة بـ 0.8 نقطة مئوية عن النمو خلال نفس الفترة من عام 2020.
وارتفعت قيمة تسليم الصادرات للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 17.6 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو، في حين قفز استثمار الأصول الثابتة في القطاع بنسبة 28.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وأظهرت بيانات الوزارة أيضا أن الإيرادات التشغيلية لكبرى شركات صناعة المعلومات الإلكترونية ارتفعت بنسبة 25.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 5.11 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى، في حين بلغ إجمالي أرباحها المجمعة في هذه الفترة 254.5 مليار يوان، بزيادة 49.3 في المئة على أساس سنوي.
وفي يونيو، ارتفع إنتاج الهواتف الذكية في الصين بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي إلى 140 مليون وحدة، في حين قفز إنتاج الدوائر المتكاملة بنسبة 43.9 في المئة إلى 30.82 مليار قطعة.