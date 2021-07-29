الرياض – ” عدنان المالكي
أعلن اتحاد الغرف السعودية عن إعتماد تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإماراتي للدورة 1442هـ – 1446هـ، حيث أسفر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بمجلس الاعمال عن انتخاب عبد الحكيم الخالدي رئيساً وعائض الوبري وماجد الرويلي نائبين لرئيسللمجلس.
ويهدف مجلس الاعمال السعودي الاماراتي الى تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والاماراتي وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى الاضطلاع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار، وسيعمل مجلس الأعمال على تسهيل تبادل المعلومات بشأن الأوضاع الاقتصادية والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تعزيز الروابط والاتفاقات في قطاعات التعاون الاقتصادي والصناعي وتقديم المقترحات والدراسات للجهات المختصة في البلدين بغرض تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي، والمساهمة في تذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه التجارة والاستثمارات البينية بين قطاع الاعمال في البلدين الشقيقين، إلى جانب تبادلزيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات المختلفة.