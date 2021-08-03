واس – باريس
لتقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبدالله عامر السواحه في باريس اليوم، مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية الدكتور جوزيف أشباخر، وذلك لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين في المجالات البحثية في قطاع الفضاء وتقنياته.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المقترحات الخاصة بتعزيز سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات بينهما في مجالات التقنية والابتكار والفضاء.
ويأتي هذا اللقاء ضمن جولة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة التي شملت المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الفضاء في بريطانيا وفرنسا، والتي تهدف لتعزيز جهود الهيئة في القطاع، والتعاون مع مختلف الجهات الدولية المختصة بالفضاء وتقنياته.
حضر اللقاء معالي الرئيس المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومعالي مساعد وزير الاتصالات ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المكلف الدكتور منير الدسوقي.