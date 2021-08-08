القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم السبت أن المملكة ستتلقى تدريجيا طلبات العمرة من الخارج ابتداء من التاسع من أغسطس آب “بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على ثماني فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون معتمر شهريًا” وذلك بعد نحو عام ونصف العام من عدم قبول حجاج ومعتمرين من الخارج بسبب جائحة كوفيد-19.
وقال مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية إنه سيتعين على طالبي أداء العمرة تقديم شهادة تفيد بحصولهم على التطعيم الواقي من كوفيد-19.
وقال تقرير الوكالة إنه سيتعين أيضا “الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي لدخول المسافرين القادمين إلى المملكة من الدول التي ما زال تعليق القدوم المباشر منها إلى المملكة مستمرا، وذلك وفق الآليات المعتمدة من الجهات المختصة”.
وأعادت السعودية فتح العمرة في أكتوبر تشرين الأول أمام المقيمين بالمملكة بعد تعليقها تماما لدى تفشي الجائحة.