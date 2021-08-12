د ب ا – القاهرة
وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الأولمبية فريال أشرف لاعبة الكاراتيه على أحد الطرق بمنطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.
وأحرزت فريال أشرف عبدالعزيز أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها في نهائي مسابقة الكوميتيه لوزن 61 كيلو جرام للسيدات ضمن منافسات الكاراتيه.
وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الأربعاء، أن فريال أشرف سيطلق اسمها على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلي الطريق الدائري علي محور طه حسين بالتجمع الخامس.
وأضاف أن السيسي وجه المسؤولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة لإطلاق أسماء أبطال مصر في أولمبياد طوكيو عليها.
وفازت فريال أشرف على إيرينا زاريتسكا، من أذربيجان، بنتيجة 2 /صفر في النهائي ، لتحرز الميدالية السادسة لمصر في أولمبياد طوكيو بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم “كيشو” في المصارعة الرومانية وجيانا فاروق في الكاراتيه وجميعهم حصدوا ميداليات برونزية بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي نال الميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث.
وحطمت مصر بذلك رقمها في عدد الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة بإحراز ست ميداليات، بعد أن حصدت خمس ميداليات في أولمبياد برلين 1936 ولندن 1948 وأثينا 2004.
وحصدت فريال أول ميدالية ذهبية لمصر في الألعاب الأولمبية منذ تتويج كرم جابر بالذهب في المصارعة الرومانية في أولمبياد أثينا 2004.