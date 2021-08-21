ينتشوان 20 أغسطس 2021 (شينخوا)
قال تشانغ جيان هوا رئيس إدارة الطاقة الوطنية الصينية أ ول امس لخميس، إن التعاون في مجال الطاقة يلعب دورا حيويا في الشراكة الاستراتيجية الصينية-العربية، حيث يواجه الجانبان قضية ضمان أمن الطاقة والتحول في مجال الطاقة، في ظل سعي العالم إلى تحقيق حيادية الكربون.
أدلى تشانغ بهذه التصريحات في ندوة عقدت على هامش النسخة الخامسة الجارية من معرض الصين والدول العربية، التي انطلقت فعالياتها أمس في ينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين.
أشار تشانغ إلى أنه يتعين على الصين والدول العربية تعميق التعاون في مجال الطاقة التقليدية لتحقيق نتائج مربحة للجانبين ومتبادلة المنفعة، والتكاتف لدفع التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة النووية.
وقال تشانغ إن الصين ترحب بانضمام الدول العربية إلى شراكة الطاقة في الحزام والطريق، وهي منصة تعاون في مجال الطاقة تم تدشينها عام 2019 في إطار مبادرة الحزام والطريق، بهدف تسهيل التعاون في هذا المجال.
وأضاف تشانغ أن الدول العربية هي أهم مصدر لواردات النفط الخام بالنسبة الصين، وقد شارك عدد من الشركات ذات الاستثمارات الصينية في مشاريع للطاقة في دول عربية، من بينها العراق والإمارات العربية المتحدة.