في إطار زيارته الرسمية لموسكو.التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم، وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو،
وناقش الجانبان في مباحثاتهما سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، والسعي المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.
من جانب آخر، وقّع نائب وزير الدفاع السعودي ونظيره الروسي الفريق أول الكسندر فومين اتفاقية لتطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.
كان الأمير خالد بن سلمان وصل إلى روسيا في وقت سابق للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي «آرمي 2021» الذي انطلق، الاثنين، في مدينة كوبينكا بمنطقة موسكو.