علوم واختراعات > في الصين.. تفجير حي كامل من 15 ناطحة سحاب دفعة واحدة
28/08/2021   10:42 ص

في الصين.. تفجير حي كامل من 15 ناطحة سحاب دفعة واحدة

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تم في مدينة كونمينغ عاصمة محافظة يونان جنوب غرب الصين تفجير حي كامل من ناطحات سحاب لم يكتمل بناؤها.

وأظهرت لقطات تفجير 15 ناطحة سحاب دفعة واحدة فيما بقيت واحدة منها مائلة، فاستحقت من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقب برج بيزا المائل.

في الصين.. تفجير حي كامل من 15 ناطحة سحاب دفعة واحدة

علوم واختراعات
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