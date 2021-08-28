لرياض 26 أغسطس 2021 (شينخوا) تعمل المملكة العربية السعودية على جذب السياح الصينيين عبر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ((علي بابا كلاود)) الصينية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم (الخميس) “أن الهيئة السعودية للسياحة وقعت مذكرة تفاهم مع الذراع التقنية لمجموعة علي بابا العالمية لتوفير تجارب سياحية ملهمة وسلسة لزوار المملكة من الصين، والترويج للسعودية كوجهة سياحية في السوق الصيني”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة السعودية للسياحة في توظيف أحدث تقنيات وخدمات التخزين السحابي والمعالجة الرقمية المتكاملة والمتقدمة، بحسب الوكالة.
ونقلت الوكالة عن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية فهد حميد الدين قوله، “إن الهيئة تواصل جهودها للترويج للسياحة في المملكة عبر تقديم المزيد من العروض والتجارب السياحية المميزة للزوار من داخل المملكة وخارجها، مع الاستمرارية في تطوير بنية تحتية رقمية متكاملة لتعطي قيمة إضافية وميزة تنافسية للسياحة الوطنية”.
وأوضح أن “تعافي القطاع السياحي العالمي يتطلب نمط تفكير متجددا ومختلفا للتغلب على التحديات التي تفاقمت إثر جائحة كورونا”، مضيفا “أننا نتطلع من خلال هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة تضع المملكة في طليعة الدول الرائدة في تطوير منظومة السياحة على مستوى العالم”.
وكان صندوق التنمية السياحي السعودي قد وقع في منتصف يونيو الماضي اتفاقية شراكة استثمارية مع شركة ((إكستريم)) الدولية لتطوير وجهات سياحية نوعية في المملكة، بما فيها أنشطة الإيواء والمغامرات والترفيه وتنظيم الرحلات والتجارب، بحسب الإعلام الرسمي.
وترغب المملكة في تنويع مصادر الدخل السياحية لزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3 إلى 10 في المائة بحلول العام 2030.
وأعلنت السعودية أمس (الأربعاء) عن عدة مبادرات من أجل تحقيق أهداف التحول الرقمي، منها التعاون مع شركات صينية.
وتم الإعلان خلال فعالية “Launch” التي عقدت أمس في الرياض، عن صندوق (سعودي-صيني) لدعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأس مال يقدّر 1.5 مليار ريال سعودي (الدولار الأمريكى الواحد يعادل نحو 3.75 ريال سعودي)، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).