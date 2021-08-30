الرياض 29 أغسطس 2021 (شينخوا) أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم (الأحد) ارتفاع صادراتها غير النفطية بنسبة 40 في المائة في يونيو الماضي عن نفس الشهر من العام 2020، مع تصدر الصين وجهات التصدير.
وكشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن تسجيل الصادرات السعودية غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها في يونيو 2021، حيث بلغت 23.5 مليار ريال سعودي (الدولار الأمريكي الواحد يعادل نحو 3.75 ريال سعودي)، منها 21 مليار ريال للتصدير و2.5 مليار ريال إعادة التصدير، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضحت الهيئة بلوغ صادرات المملكة إلى الصين 3 مليارات ريال، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة بلغت 2.8 مليار ريال، ثم بلجيكا بقيمة بلغت 1.3 مليار ريال.
وبلغ عدد الدول المصدر لها 148 دولة في يونيو 2021، أما أعلى المنافذ تصديراً فهي الموانئ البحرية، يليها المنافذ البرية، ثم المنافذ الجوية.
ويأتي ارتفاع الصادرات جزء من الجهود لتحقيق رؤية المملكة الاقتصادية 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي من خلال عدة عوامل منها إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي.
وتعمل الهيئة على زيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، حيث توظّف الهيئة جميع إمكاناتها للإسهام في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 إلى 50 في المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق الدولية والإقليمية.