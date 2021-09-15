الرياض – واس
وقعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني اليوم, اتفاقية مع اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية للمشاغل وصالونات التجميل النسائية, بحضور نائب المحافظ لمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور راشد الزهراني.
وتهدف الاتفاقية إلى زيــــادة مساهمة قطاع الأعمال بمجال التجميل النسائي في توظيف الكوادر الوطنية المؤهلة ، وتعريف القطاع الخاص بإمكانات ومخرجات المؤسسة في تأهيل الكوادر الوطنية وفقاً لاحتياجات سوق العمل و تعزيز التعاون في مجال تقنية التجميل النسائية التي هي أحد برامج الدبلوم التي تقدم في الكليات التقنية للبنات لتطوير المهارات وموائمتها مع احتياجات سوق العمل ، وتطوير مهارات المتدربات بما يضمن رفع مستوى الخريجات وتسهيل استقطابهن في سوق العمل بما يدعم خطط توطين هذا النشاط, ودعم الخريجات الراغبات في الاستثمار في هذا النشاط وتقديم الدعم لهن