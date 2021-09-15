أعلنت وزارة الصحة، اعتزامها نقل كافة الخدمات التي يوفرها تطبيق «موعد» إلى تطبيق «صحتي» بصفته التطبيق الموحد للوزارة، موضحة أنه يمكن الاستفادة من خدمات «موعد» في تطبيق «صحتي».
وسعيا من وزارة الصحة نحو توحيد خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمستفيدين، فقد دأبت باستمرار على تحديث تطبيق «صحتي» الموحّد لوزارة الصحة ليشمل كافة الخدمات الصحية المختلفة للأفراد في المملكة، التي يوفرها تطبيق «موعد» وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، إذ يتيح تطبيق «صحتي» الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي المتعلقة بصحة الفرد، والأسرة، وزيادة الوعي الصحي بشكل عام.