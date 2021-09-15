علوم واختراعات > نقل خدمات تطبيق «موعد» إلى «صحتي» الموحّد
15/09/2021   12:05 م

نقل خدمات تطبيق «موعد» إلى «صحتي» الموحّد

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أعلنت وزارة الصحة، اعتزامها نقل كافة الخدمات التي يوفرها تطبيق «موعد» إلى تطبيق «صحتي» بصفته التطبيق الموحد للوزارة، موضحة أنه يمكن الاستفادة من خدمات «موعد» في تطبيق «صحتي».

وسعيا من وزارة الصحة نحو توحيد خدماتها الإلكترونية التي تقدمها للمستفيدين، فقد دأبت باستمرار على تحديث تطبيق «صحتي» الموحّد لوزارة الصحة ليشمل كافة الخدمات الصحية المختلفة للأفراد في المملكة، التي يوفرها تطبيق «موعد» وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى، إذ يتيح تطبيق «صحتي» الوصول إلى المعلومات الصحية، والحصول على عدد من الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي المتعلقة بصحة الفرد، والأسرة، وزيادة الوعي الصحي بشكل عام.

نقل خدمات تطبيق «موعد» إلى «صحتي» الموحّد

علوم واختراعات
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