شانغهاي 2 يناير 2022 (شينخوا) أظهرت بيانات أصدرتها شركة مجموعة شانغهاي الدولية المحدودة، يوم السبت الماضي، تخطي حجم إنتاج الحاويات في ميناء شانغهاي 47 مليون حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدماً، خلال العام الماضي 2021، ليعتلي الميناء الصدارة العالمية للعام الـ12 على التوالي، على الرغم من تأثيرات كوفيد-19 على صناعة الشحن.
وقالت الشركة إن الميناء تعامل العام الماضي مع 32 مليون حاوية معيارية للتجارة الخارجية، و 6.3 مليون حاوية معنية في التجارة الداخلية، كما تجاوز حجم النقل بالعبور الدولي للحاويات في الميناء 6 ملايين حاوية للمرة الأولى، بزيادة سنوية نسبتها 13.4 بالمئة على أساس سنوي.
وأشار مصدر في الميناء إلى الدور الهام الذي لعبه الدعم التكنولوجي مثل الطرفيات الأوتوماتيكية والشاحنات الثقيلة الذكية في تحقيق النمو المسجل وسط ظروف جائحة كوفيد-19.
وأضاف المصدر أن الميناء يعمل على تسريع أعمال التحول الرقمي وتحويل نمط الإنتاج لتحسين الأداء التشغيلي وضمان الاستقرار في السلسلة الصناعية وسلاسل الإمداد.