ثقافة وفنون > أدبي الطائف يكمل جاهزيته لفعاليات اختيار الطائف عاصمةً للشعر العربي
06/01/2022   9:39 ص

أدبي الطائف يكمل جاهزيته لفعاليات اختيار الطائف عاصمةً للشعر العربي

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الطائف 02 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 05 يناير 2022 م واس
عقد النادي الأدبي الثقافي بالطائف اجتماعه التحضيري الأول بمناسبة اختيار الطائف عاصمةً للشعر العربي.
وأوضح رئيس النادي عطا الله الجعيد أن النادي سيطلق حزمة من الفعاليات الشعرية والأدبية احتفاء بهذه المناسبة بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي، داعياً مثقفي ومثقفات الطائف إلى المشاركة بالمقترحات والأفكار والمبادرات للإسهام في إنجاح هذه المناسبة.
يذكر أن اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي لهذا العام يدل على أهمية الطائف أدبيا وثقافيا وامتدادا لدورها الريادي في مجال الأدب العربي والشعر على وجه الخصوص، وتأكيدا على دور الطائف وريادته في هذا المجال.

أدبي الطائف يكمل جاهزيته لفعاليات اختيار الطائف عاصمةً للشعر العربي

ثقافة وفنون
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