الطائف 02 جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 05 يناير 2022 م واس
عقد النادي الأدبي الثقافي بالطائف اجتماعه التحضيري الأول بمناسبة اختيار الطائف عاصمةً للشعر العربي.
وأوضح رئيس النادي عطا الله الجعيد أن النادي سيطلق حزمة من الفعاليات الشعرية والأدبية احتفاء بهذه المناسبة بالتعاون مع أكاديمية الشعر العربي، داعياً مثقفي ومثقفات الطائف إلى المشاركة بالمقترحات والأفكار والمبادرات للإسهام في إنجاح هذه المناسبة.
يذكر أن اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي لهذا العام يدل على أهمية الطائف أدبيا وثقافيا وامتدادا لدورها الريادي في مجال الأدب العربي والشعر على وجه الخصوص، وتأكيدا على دور الطائف وريادته في هذا المجال.
- اتحاد المصريين بالسعودية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد
- أدبي الطائف يكمل جاهزيته لفعاليات اختيار الطائف عاصمةً للشعر العربي
- القمر بصحبة الشمس.. سماء العالم العربي تشهد مساء أول ظاهرة فلكية في عام 2022
- تقطع القافلة 360 كيلومترا خلال 13 يوماً قافلة درب زبيدة تنطلق الخميس بمشاركة أكثر من 164 مشارك
- مجلس التنفيذيين اللبنانيين يرد على أمين عام حزب إيران في لبنان عودوا إلى لبنانيتكم وكفوا عنا شركم
- في اليمن تكريم الفريق الفائز بالمركز الأول عن مشروع منصة المساعدة التقنية للمرأة في مسابقة الشابترثون للعام ٢٠٢١
- فريق وج يخطف كأس القتال والاتفاق يتصدر البومسي في منافسات السيدات للتايكوندو
- “سرب” يدرب السعوديات لقيادة قطار الحرمين
- اتحاد الغرف السعودية يساهم في الاستراتيجية الاستثمارية للقطاع العقاري
- ميناء شانغهاي الأول عالمياً في إنتاج الحاويات