بكين 26 يناير 2022 (شينخوا) أجرى عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الوطني الصيني وي فنغ خه اليوم (الأربعاء) محادثات عبر رابط فيديو مع نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان.
واتفق الجانبان على أنه يتعين على جيشي البلدين تحسين التعاون العملي وزيادة تعزيز العلاقات الثنائية.
وقال وي إن الصين والسعودية تعمقان الثقة السياسية المتبادلة بينهما وتوسعان التعاون في مختلف المجالات، وإن البلدين صديقان وشريكان جيدان يثقان في بعضهما البعض، ويتشاركان المنافع المتبادلة، ويتطوران معا.
واقترح أن يحافظ الجيشان على التواصل الاستراتيجي وأن يعززا التضامن في مكافحة جائحة كوفيد-19.
من جانبه، قال خالد بن سلمان إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين السعودية والصين تتطور بشكل مطرد، وإن التعاون العسكري بين البلدين أسفر عن نتائج هامة.