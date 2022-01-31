علوم واختراعات > تطوير أسرع جهاز كمبيوتر في العالم
31/01/2022   9:01 ص

تطوير أسرع جهاز كمبيوتر في العالم

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قالت ميتا الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك إنها بصدد تطوير جهاز كمبيوتر خارق تعتقد أنه سيكون الأسرع في العالم، سينتهي العمل به منتصف العام الجاري.

وأكدت الشركة في مدونة أن الكمبيوتر الخارق سيفيد الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال بناء نماذج بوسعها التعلم من تريليونات الأمثلة والتعامل مع مئات اللغات وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو لتحديد ما إذا كان محتوى ما مؤذيا.

وأشارت “يورو نيوز” إلى أن شركة ميتا قالت: “لن يساعد ذلك فقط على تأمين مستخدمي خدماتنا اليوم فحسب، بل في المستقبل أيضا، لأننا نبني من أجل العالم الافتراضي الكامل ميتافيرس.”

ويشير مصطلح ميتافيرس أو العالم الافتراضي الكامل إلى فكرة تمكين الناس من الدخول إلى بيئة افتراضية عبر أجهزة مختلفة، ومن خلالها يعملون ويلهون ويمارسون أنشطة اجتماعية.

تطوير أسرع جهاز كمبيوتر في العالم

علوم واختراعات
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