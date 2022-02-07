الرياض 3 فبراير 2022 (شينخوا) وقعت الأكاديمية السعودية الرقمية وشركة هواوي مذكرة تفاهم للتعاون على تنمية المواهب التقنية المحلية من أجل المساهمة في تحقيق التحول الرقمي في المملكة اليوم (الخميس) على هامش مؤتمر (LEAP) التقني الدولي.
وقد وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للأكاديمية محمد بن عبد المحسن السحيم، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية ستيفن ليو.
وبموجب المذكرة، سيتم التعاون بين المؤسستين على إطلاق العديد من المشاريع بالاعتماد على أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات ، وهي مبادرة تهدف إلى بناء سلسلة توريد للمواهب تشمل عملية التعليم بأكملها ومنح الشهادات والتوظيف.
ويهدف الطرفان من خلال هذه المشاريع إلى رعاية 8000 موهبة محلية من خلال برنامج شهادات تقنية المعلومات والاتصالات المعتمدة من هواوي، كما سيتعاون الطرفان في الأعوام القادمة على تنظيم مسابقة هواوي السنوية لتقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط.
وأكد اريك يانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية على أهمية العمل على تنمية المواهب المحلية لدفع عجلة التحول الرقمي في المملكة.
وأوضح بأنه من خلال التعاون مع الأكاديمية سيكون هناك فرصة لتوفير نظام إيكولوجي متماسك للخريجين الجدد ومتخصصي تقنية المعلومات والاتصالات، مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تركز على تعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات”.
وعلى صعيد متصل، وقعت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة هواوي في مجال تقنية الطيران الذكي، بهدف التعاون المشترك في تقديم وتقييم حلول الطيران الذكي المقترحة.
ويشمل التعاون تقديم وتقييم واختيار حلول الطيران الذكي، وإمكانية المشاركة في مشروعات خدمات الركاب وتشغيل المطارات والخدمات السحابية والشبكات ومركز البيانات، إلى جانب التعاون في مجال التطوير والتدريب وتقديم أحدث التقنيات المبتكرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.