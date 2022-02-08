ثقافة وفنون > “التعاون الإسلامي” تُرحِّبُ بقرار القمة الأفريقية تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب
08/02/2022   9:46 ص

“التعاون الإسلامي” تُرحِّبُ بقرار القمة الأفريقية تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب

ع / سياسي / "منظمة التعاون الإسلامي" تُرحِّب بالاتفاق السياسي الجديد بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء في السودان 1443-04-16(واس)
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رحَّبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الصادر عن القمة الأفريقية ” تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد”، مبينةً أن ذلك ينسجم مع المواقف التاريخية لدول الاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، والمناهضة لسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة أنه ينبغي عدم مكافأة إسرائيل- قوة الاحتلال- على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة

“التعاون الإسلامي” تُرحِّبُ بقرار القمة الأفريقية تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب

ثقافة وفنون
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