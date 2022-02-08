رحَّبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرار الصادر عن القمة الأفريقية ” تعليق منح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد”، مبينةً أن ذلك ينسجم مع المواقف التاريخية لدول الاتحاد الأفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، والمناهضة لسياسات الاستيطان الاستعماري والتطهير العرقي والفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المنظمة أنه ينبغي عدم مكافأة إسرائيل- قوة الاحتلال- على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة
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