ثقافة وفنون > تدشين اسبوع البحث العلمي في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
08/02/2022   12:06 م

تدشين اسبوع البحث العلمي في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

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المدينة المنورة 07 رجب 1443 هـ الموافق 08 فبراير 2022 م واس
دشن صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، فعاليات أسبوع البحث العلمي الثالث الذي تنظمه عمادة البحث العلمي خلال الفترة من 5 – 9 / 7 / 1443هـ وذلك بمقر الجامعة.
وأكد الأمير الدكتور ممدوح بن سعود في كلمته التي ألقاها خلال الحفل، أن الجامعة الإسلامية بنت خطتها الإستراتيجية الثالثة التي انطلقت بداية هذا العام على عدد من المؤشرات أهمها دعم البحث العلمي النوعي الذي يُلبي متطلبات المجتمع والبيئة وتتوافر به عناصر الإبداع والتميز التي تمكنه من الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين عبر منافذ النشر العالمية المعتمدة, كما أوشكت الجامعة على الانتهاء من خطتها البحثية الثانية التي تعنى بهذا الاتجاه.
وبين سموه أن الجامعة أطلقت حزمة من البرامج النوعية لدعم البحث العلمي مثل برنامج (المجموعات البحثية) وبرنامج (دعم ما بعد النشر) وبرنامج (حصانة)، كما خصصت الجامعة جزءًا من تلك البرامج لأبنائها من طلاب الدراسات العليا مثل برنامج (أبحاثنا عالمية) ليسهموا في تلك الحركة البحثية النشطة بإعداد البحوث ونشرها لتنمية قدراتهم البحثية وممارساتهم العملية على النشر العلمي المعتمد.
وأبان، أن الجامعة الإسلامية تسعى للحصول على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات وتتطلع إلى إسهامات الجميع من باحثين وجهات علمية وإدارية في تحقيق ما تصبو إليه كما تعوّل إدارة الجامعة كثيرًا في هذا الخصوص على البحث العلمي الذي لا يخفى أثره في تحقيق تلك المراكز التصنيفية المتقدمة.

تدشين اسبوع البحث العلمي في الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

ثقافة وفنون
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