ثقافة وفنون > مجلس الشورى يصوت على مقترح لنظام الاوسمة التي تمنح للسعوديين
13/02/2022   10:01 ص

مجلس الشورى يصوت على مقترح لنظام الاوسمة التي تمنح للسعوديين

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يصوت مجلس الشورى خلال جلسته القادمة على مقترح مشروع نظام الأوسمة والجوائز الأجنبية للسعوديين؛ المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد استعراضه توصيات لجنة الشؤون الخارجية بعد دراستها للمقترح ومرئياتها بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء الأعضاء أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ويهدف مشروع النظام المقترح من خلال 16 مادة إلى تنظيم الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطني المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية، كما ينظم آلية الموافقة على الحصول على الأوسمة والجوائز أو الترشح لها، وفق عدد من المتطلبات.

مجلس الشورى يصوت على مقترح لنظام الاوسمة التي تمنح للسعوديين

ثقافة وفنون
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