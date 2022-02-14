أكدت الدكتورة سلوى الهزاع بأن إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه المملكة خالية من التراخوما ،حيث يُصنف التراخوما مشكلة صحة عامةفي 44 دولة عالميا.
وقالت : يعد التراخوما مرض مُعدٍ مسبِّب للعمى في جميع أنحاء العالم ،ولقد تعاملت المملكة مع التراخوما منذ 40 عاما ،حيث كان في حينهاأحد اهم مسببات العمى في المملكة ،وينتقل عن طريق التَّماس مع الآفة أو الجرح أو قرحة العين والأنف من المصابين بالمرض صغار وكبارا ،والترخوما مسؤولة عن العمى وضعف البصر لدى حوالي 2 مليون شخص حول العالم ،وأضافت بأن مشروع القضاء علي التراخوما فيالمملكة مشروع ضخم عمل عليه لسنوات عديدة من العمل الدؤوب في البحث والدراسة والجولات لمختلف مناطق المملكة لإكمال جميع المعاييروالمتطلبات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لتحقيق هدف القضاء على التراخوما في المملكة ،وقد قام فريق من مختلف قطاعات وزارةالصحة بالاحصائيات اللازمة في مختلف المناطق والمحافظات والمنشآت الصحية والجهات ذات العلاقة ليساهموا جميعا لتحقيق التميز فيالقضاء علي مرض التراخوما في المملكة تعزيزا لصحة المجتمعات، وخفض العبء الاقتصادي للرعاية الصحية، وتحقيق أهداف التنميةالمستدامة، حيث استطاعت المملكة التفوق إقليميا وعالميا علي القضاء على الأوبئة ومنها التراخوما، تحقيقا لإستراتيجياتها للوصول إلى مجتمع صحي متكامل .