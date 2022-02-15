أعلن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، عن الفائزين بجائزة مكة للتميز في أفرعها التسعة، وكذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي».
وفاز بجائزة مكة للتميز في فرع التميز الإداري وزارة الرياضة، فيما فاز مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بجائزة فرع التميز البيئي، وفي فرع التميز العمراني فاز مشروع قبة جدة دوم، ونال جائزة فرع التميز العلمي والتقني وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.ر
وفي خدمات الحج والعمرة فازت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، فيما حصدت منصة إحسان جائزة فرع التميز الاجتماعي، وفي فرع التميز الثقافي فاز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
وفاز في فرع التميز الإنساني كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفايز المالكي، وفي فرع التميز الاقتصادي فازت شركتا أم القرى للتنمية والإعمار، وشركة بترو رابغ.