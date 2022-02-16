رشاد الخير- الرياض
دعت معالي وزيرة الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو السيدة متسيبو راماكواي خلاله لقائها امس (الثلاثاء) مع النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس طارق بن محمد الحيدري وعدد من أصحاب الأعمال السعوديين بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى مملكة ليسوتو سلطان اللويحان العنقري ، إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، معربة عن تطلع بلادها لدخول المستثمرين السعوديين والاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في ليسوتو وبخاصة الزراعة والسياحة والطاقة والرعاية الصحية والصناعة والبنية التحتية.
وأكدت الوزيرة أن مملكة ليسوتو زاخرة بالفرص والمقومات الاقتصادية، وتسعى بشكل جاد لاستقطاب المستثمرين الأجانب والسعوديين خاصة حيث تعد بتقديم تسهيلات ومحفزات كبيرة كما يشكل الاستقرار عنصراً مهماً في هذا المجال، مشددة على ضرورة تفعيل دور غرف التجارة في البلدين وتبادل الزيارات لاستكشاف الفرص المتاحة.
من جهته أكد النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف السعودية المهندس طارق الحيدري اهتمامهم في قطاع الأعمال السعودي بالتعرف على الفرص الاستثمارية في ليسوتو، مستعرضاً التحولات التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وتوجهاتها نحو بناء شراكات تجارية دولية، منوهاً لأهمية دور قطاعي الأعمال في ظل الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين، داعياً إلى تعزيز ثقة المستثمر السعودي من خلال زيادة التعريف بالبيئة الاستثمارية والمحفزات المقدمة للمستثمر الأجنبي فضلاً عن تعريف قطاع الأعمال بالمملكة بالفرص المتاحة في ليسوتو.
المشاركون في اللقاء أكدوا على أهمية تبادل الوفود التجارية بين الدولتين لاستكشاف الفرص الاستثمارية على أرض الواقع وإيجاد أطر مؤسسية تدعم التعاون الاقتصادي، فضلاً عن تعريف قطاع الأعمال السعودي بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار في ليسوتو.