أصدر مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، سلسلة من الدراسات الأكاديمية في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك في إطار مشروع “الدراسات التخصصية”، الذي يشرف عليه المركز، وعياً منه بما يواجه مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من تحديات وصعوبات.
وتتمحور موضوعات هذه الدراسات، التي ألفها مجموعة من الخبراء والعاملين في هذا المجال من مختلف دول العالم، حول الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى، وإشكالات تدريس اللغة العربية وثقافتها للناطقين بغيرها، إضافة إلى النّحو التّعبيريّ، وتحويل الممارسات من التقويم الورقي إلى التقويم الرقمي البديل، والأداء الصوتي في القرآن الكريم للمتعلمين