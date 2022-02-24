احتفلت القطيف في حضور لافت مساء الثلاثاء 21 رجب 1443هـ الموافق 22 فبراير 2022م بتكريم العلامة السيد علي السلمان في المناسبة التي نظمها منتدى الثلاثاء الثقافي وشارك فيها عدد من علماء الدين والمثقفين والأدباء بكلمات وقصائد شعرية. ويأتي هذا الحفل التكريمي للعلامة السلمان لما قدمه من دعم وجهد في المجال العلمي ورعاية وتطوير الحوزة العلمية في الأحساء ودوره في تعزيز التعايش المجتمعي، ودعمه لإنشاء مركو الفحص الأولي المبكر للسرطان بالقطيف، وهو يعد من أبرز الشخصيات الدينية الفاعلة في المجتمع.
وقد اختار المنتدى هذا الموسم الشخصية الوطنية والدينية المعروفة العلامة السيد علي السلمان، لما له من جهود اجتماعية وأدوار ثقافية قام بها على مدى عقود في المنطقة بشكل عام، وتقديرا ونظير دعمه المتواصل للمشاريع الصحية والإنسانية. فبالإضافة لدوره في تطوير الحوزة العلمية في الأحساء والاشراف عليها، فقد طرح أفكارا تجديدية متقدمة في القضايا الدينية تعتبر مهمة في الإطار النظري، كما أن له اسهامات كبيرة في حفظ السلم الأهلي وتعزيزه في ظل فترات التجاذب الطائفي التي عاشتها المنطقة، وكذلك في تأكيد اللحمة الوطنية والتواصل مع مختلف الجهات بكل إيجابية وفاعلية.
وقد اكد المشاركون في المناسبة انها جاءت يوم التأسيس المناسبة الوطنية التي هي مناسبة للبناء
والتنمية