ثقافة وفنون > منظومة مهارات تدريبية ينفذه وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة لخدمة المجتمع
03/03/2022   9:54 ص

منظومة مهارات تدريبية ينفذه وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة لخدمة المجتمع

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المدينة المنورة 30 رجب 1443 هـ الموافق 03 مارس 2022 م واس
ينفذ وقف تعظيم الوحيين بالتعاون مع الوكالة المساعدة للشؤون التأهيلية والتدريبية والإثرائية (أكاديمية التأهيل والتدريب بالمسجد النبوي) منظومة المهارات التدريب الأساسية وذلك ضمن مشروع اكتساب التدريبي لخدمة المجتمع .
وتتضمن المنظومة التي “تُنفذ عبر الاتصال المرئي” عددا من الدورات التدريبية يقدمها نخبة من الأستاذة المتخصصين في مجال التطوير والتدريب حول آليات ومنهجيات إعداد المنافسات التدريبية وإدارة المشاريع التدريبية ومهارات وأدوات إتقان التدريب وفنيات إعداد الحقائب التدريبية .

منظومة مهارات تدريبية ينفذه وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة لخدمة المجتمع

ثقافة وفنون
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