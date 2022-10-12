أخبار > التعاون الإسلامي” تدينُ حرقَ المستوطنين نسخاً من المصحف الشريف
12/10/2022   9:05 ص

التعاون الإسلامي” تدينُ حرقَ المستوطنين نسخاً من المصحف الشريف

ع / سياسي / "منظمة التعاون الإسلامي" تُرحِّب بالاتفاق السياسي الجديد بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء في السودان 1443-04-16(واس)
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دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام المستوطنين المتطرفين على تمزيق وحرق نسخ من المصحف الشريف قرب المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، عادةً أن هذه الجريمة تشكل استفزازا لمشاعر المسلمين واعتداء على عقيدتهم، في انتهاك لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، من شأنها أن تغذي الكراهية والتطرف والعنف في العالم.
وأكدت المنظمة ضرورة تجريم ازدراء الأديان والمقدسات، ومحاربة مثل هذه الظواهر العنصرية وغيرها من أعمال التحريض على الكراهية على أساس الدين أو المعتقد، وضمان احترام المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

التعاون الإسلامي” تدينُ حرقَ المستوطنين نسخاً من المصحف الشريف

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