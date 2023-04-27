أخبار > إنهاء إجراءات المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان
27/04/2023   9:52 ص

إنهاء إجراءات المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان

+ = -
54

الرياض – واس

نهت المديرية العامة للجوازات ممثلة في جوازات منطقة مكة المكرمة، اليوم ، إجراءات المواطنين السعوديين و رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان ومعالجة أوضاع من لا يحملون تأشيرات قدوم أو جوازات سفر وتقديم التسهيلات اللازمة لهم تمهيداً لإكمال إجراءات سفرهم بالتعاون مع سفارات بلدانهم.

وسخّرت “الجوازات” إمكاناتها المادية والتقنية والبشرية لخدمة العائدين عبر مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي، وإنهاء إجراءاتهم بسرعة وسهولة، بإشراف ومتابعة معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

إنهاء إجراءات المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان

أخبار
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1945087.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *