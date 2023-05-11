تمساحان وفراشتان يمثلوا السعودية من بين 475 سباحا من مختلف دول العالم يشاركون في مسابقات السباحة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص من بينهم 50 سباحا وسباحة من 15 دولة عربية إضافة الى إيران يمثلون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الالعاب العالمية ال15 الصيفية للأولمبياد الخاص التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين يونيو 2023، من بين 170 دولة حول العالم يمثلهم 7000 لاعب ولاعبه، وتجرى مسابقات السباحة على المسبح الأولمبي SSE والذى تم بناءه بالتوازي مع عرض برلين للألعاب الأولمبية في عام 2000.
وكشفت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تضم د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب ود. شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات عقب غلق باب التسجيل الأعداد النهائية لسباحي المنطقة المشاركين في سباقات السباحة.
وصرح د. محي الدين بان دول المنطقة التي تشارك في مسابقات السباحة من خلال 50 تمساحا وفراشة عبارة عن 26 سباحا و24 سباحة حيث تشارك الجزائر بسباحين وسباحتين ، ومصر سباحين وسباحتين، وإيران سباحا واحدا ، والأردن سباحين وسباحتين، والكويت سباحين وسباحة ، ولبنان سباحين وسباحتين، وليبيا سباح وسباحتين ، والمغرب سباحين وسباحتين، وسلطنة عمان سباحين وسباحة، وفلسطين سباح وسباحة ، والمملكة العربية السعودية سباحين وسباحتين ،والسودان سباحين وسباحتين ، وسوريا سباح وسباحة ، وتونس سباحين وسباحتين ، والإمارات العربية المتحدة سباحين وسباحتين
ويضيف محى ونظرا لاتساع مجال مسابقات المتاحة، فإن الرياضات المائية تناسب مجموعة من الأعمار السنية ومستويات القدرة. وترتكز مسابقات السباحة على مجموعة من الأساليب، حيث يوفر الأولمبياد الخاص مسابقات تناسب اللاعبين ذوي مستويات القدرة المنخفضة، وتسمح لهم بالتدريب والتسابق في أداء المهارات الأساسية للرياضات المائية. لذلك، فإن هذه المهارات الأساسية يتعين تطويرها قبل التقدم لخوض المسابقات الأطول مسافة. تتضمن المسابقات سباقات السباحة الحرة والظهر لمسافة 25 متر، والطفو، والسباحة بمساعدة.
فيما قال د. الفولى كانت الرياضات المائية إحدى مسابقات أول العاب عالمية عقدت في شيكاغو بالولايات المتحدة عام 1968.و يتسابق حاليا 8896 سباحا وسباحة في المنطقة ،وتشمل مسابقات الرياضات المائية في عالمية برلين 20 سباقا حيث تم تقسيمها الى مجموعة من الفئات الفئة الأولى سباقات 25 م حرة – 25 م ظهر – 25 م صدر – 50 م فراشة – 50 م صدر – 50 م حرة – 50 م ظهر، الفئة الثانية سباقات 100 م حرة – 100 م ظهر – 100م فراشة – 100 م صدر – 100 م متنوع – 200 م حرة – 200 م صدر – 400 م حرة ، الفئة الثالثة سباقات 800 م حرة – 1500 م حرة ، بالإضافة الى سباقات التتابع:4 × 25 م حرة – 4 × 50 م حرة – 4 × 50م متنوع.475 سباحا من مختلف دول العالم