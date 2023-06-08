lمحمد شحات – الوكاد
في احتفال مهيب وفى حضور الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو شهد أمس المعبد التاريخي زابيون ميجارون بالعاصمة اليونانية أثينا تم إيقاد
شعلة الالعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص الخامسة عشر والتي تقام بالعاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو بمشاركة 7000
لاعب ولاعبه يتنافسون في 26 رياضة اولمبية من السعودية و 170 دولة
وتشارك السعودية ببعثة مكونة من 130 فردا بينهم 85 لاعبا عبارة عن 27 لاعبا و 39 لاعبات بالإضافة الى 22 لاعبا شريكا من غير المعاقين
يترأسها عبد الرحمن القريشي المدير الوطني ، ويسعى الأخضر الى الحفاظ على انجازه في العالمية الماضية بأبوظبي 2019 والتي شهدت أول مشاركة
سعودية للبنات و حصدوا 40 ميدالية منها 18 ذهبية و9 فضية و13 برونزية
يعتبر ايقاد الشعلة أحد أهم رموز الألعاب الأولمبية حيث كانت تتوقف كل الحروب من أجل السلام والوحدة والأمل. قبل البداية الرسمية ، وكانت
الشعلة مضاءة تقليديًا في احتفال ملون في أثينا ، وهذا هو الحال أيضًا
بالنسبة للأولمبياد الخاص شارك في مراسم إيقاد الشعلة الدكتور نيكولا بوكر جيانيني وزير الدولة للرياضة في وزارة الداخلية والرياضة بمجلس
الشيوخ ، بالإضافة الى كاهنة عليا من أثينا ، وسفين ألبريشت الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية في برلين 2023 ومحمود
أوزدمير وزير الدولة البرلماني فى وزارة الداخلية والشؤون الداخلية
الاتحادي .
وعقب مراسم بعد الإيقاد في معبد زابيون ميجارون ، تم تقديم “شعلة الأمل” من قبل الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو والسفير الألماني الدكتور
أرنست رايشيل والعديد من المشاركين الآخرين في حركة الأولمبياد الخاص. حيث قام إرنست ريتشيل والعديد من المشاركين الآخرين في حركة الأولمبياد الخاص بتسليم “شعلة الأمل” إلى سفين ألبريشت ، ومحمود أوزدمير والدكتور نيكولا بوكر ،وقاموا بدورهم بتسليم الشعلة إلى لاعبي الأولمبياد الخاص فاسيليكي كاتسودي وناتاشا فيرملسكيرشن ، اللذان أطلقوا مع ضابطة شرطة برلين ماجا سايدل أول شعلة تسير في شوارع أثينا إلى المدرسة الألمانية.
وقالت ناتاشا ويرملسكيرشن أول عداءة ألمانية تجري بالشعلة ولاعبة كرة القدم في الأولمبياد الخاص ومشاركة في برلين 2023: “يا له من يوم. أن
أكون من أوائل عدائي الشعلة في أثينا وهذا ما يجعلني فخورة للغاية، وتصل الشعلة إلى برلين من أجل الالعاب لتطلق مراسم الجري بها في المدن
الألمانية عبر بوابة براندنبورغ برلين في الفترة من 14 إلى 17 يونيو ،وتتوقف في العديد من المدن المضيفة الى ان تصل الى الاستاذ الاولمبية يوم
17 يونيو ليلة الافتتاح ..بالإضافة الى ذلك ، سيقام ما يسمى “يوم الدمج بدعم من الأولمبياد الخاص”في 13 يونيو كبرنامج إضافي لمسابقة الجري بالشعلة التقليدية. حيث تتمتع المدن المضيفة في جميع أنحاء ألمانيا بفرصة لفت الانتباه إلى حركة الأولمبياد الخاص من خلال مسيرة الشعلة الخاصة
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