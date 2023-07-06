بحضور صاحب السمو الملكي الأميـر عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، افتتح معالي أيمن بن عبد الرحمن، الوزير الأول بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، اليوم الأربعاء، الدورة الخامسة عشرة للألعاب الرياضية العربية (الجزائر 2023)، التي تستضيفها الجزائر حتى الخامس عشـر من يوليو الجاري، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الوفد السعودي في الدورة، والعديد من الشخصيات الاعتبارية والوزراء ورؤساء الوفود العربية المشاركة.
وقال الفيصل في الكلمة التي ألقاها خلال الحفل: “يطيب لي في المستهل أن أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، وأحمل خالص التحية والتقدير من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما الطيبة للجزائر قيادة وشعباً، ولكم ولكل الشباب والرياضيين العرب بالمزيد من النجاح والتميز”.
كما هنأ سموه باسم كل الرياضيين العرب، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حكومة وشعباً، بمناسبة يوم الاستقلال الذي يتزامن مع افتتاح دورة الألعاب الرياضية العربية.
وواصل سمو رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية: “نجتمع ونخطو خطوة جديدة، برياضات متنوعة وتنافس شريف، نعزز من خلالهما قيم التنافس، ونؤكد معاني الأخوة ونصافح العطاء، تحت مظلة هذا الاتحاد، الذي يقود أبطالنا لمزيد من الإبداع في مضمار المنافسة الرياضية الشريفة؛ تأكيدًا لأواصر المحبة، وتحقيقًا لدعم نجومنا وأبطالنا، الذين نراهن على مستقبلهم، ونتطلع لقادم تميزهم الذي ستخلده منصات التتويج، وتحتفظ به ذاكرة الذهب.
وشهد حفل الافتتاح رفع علم جامعة الدول العربية، وعلم اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ورفع علم الدورة، كما تضمن الحفل الذي يتزامن مع يوم استقلال جمهورية الجزائر، العديد من الفقرات الفنية والشعبية، ومسيرة عرض الدول المشاركة في الدورة، التي يشـارك فيها أكثر من 2200 رياضي، يمثلون 22 دولة عربية.