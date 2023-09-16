تبوك 01 ربيع الأول 1445 هـ الموافق 16 سبتمبر 2023 م واس
حظي المؤتمر الدولي الثالث للحوسبة وتقنية المعلومات 2023، الذي أقيم بجامعة تبوك لمدة يومين، بمشاركة واسعة من مختلف الدول حيث تقدم للمؤتمر 518 بحثاً علمياً، قُبل منها 122 بحثاً، بنسبة زيادة 100% عن المؤتمر العلمي السابق.
وتميزت البحوث العلمية السعودية المشاركة في المؤتمر بالابتكار والإبداع في مجالات الحوسبة وتقنية المعلومات والهندسة، حيث ركزت على الرؤية المستقبلية في الذكاء الصناعي وأمن المعلومات ونظم المعلومات والهندسة.
وحصل البحث العلمي المقدم من الأستاذ المشارك في هندسة أنظمة اتصالات الأقمار الصناعية والدرون بجامعة الطائف الدكتور فارس بن عبدالله المالكي على أحد أفضل الأبحاث العلمية بالمؤتمر على مستوى 33 دولة مشاركة بمختلف المسارات التي تتوافق مع رؤية المملكة 2023 لتعزيز الاقتصاد المعرفي.
وتناول المالكي من خلال بحثه تقنية النانو ستلايت التي توفر خدمات الإنترنت عالي السرعة في الأماكن النائية، وخدمات الاستشعار عن بعد.
وأعرب عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكداً أن ذلك يدل على نضج البحث العلمي السعودي والتطور العلمي الذي تشهده المملكة بدعم غير محدود من القيادة الحكيمة – أيدها الله-، مبيناً أن سباق الفضاء السعودي في تقدم مستمر وطموح للوصول به إلى عنان السماء.
فيما قالت المشاركتان مها وتغريد : إن مثل هذه المؤتمرات تُعد حقلاً خصباً لاكتساب المهارات التقنية الجديدة وتعلم الكثير من الأشياء التي قد يحتاج إليها الباحث عادة من أجل الحصول عليها لوقت أطول، والبحث العلمي هو الركيزة الأساسية لأي عمل والخطوة الأولى لأي ابتكار أو براءة اختراع، فالبحث العلمي ينطلق من النقطة التي انتهى إليها الآخرون.
وأضافتا: لقد تقدم للمؤتمر أكثر من 70 طالباً وطالبة، ببحوث علمية مختلفة لإيجاد الحلول التقنية لمشاكل موجودة على أرض الواقع، وعملت اللجنة على دراسة الأفكار ومن ثم اختيار 30 فكرة منها في المرحلة الأولى، ليتم بعد ذلك اختيار 10 أفكار لدخولها مرحلة ابتكار نموذجي لهذه الأفكار والمشاركة بها في هذا المؤتمر بصفتها ملصقاً علمياً، مشيرتين إلى أن جامعة تبوك قد قامت مشكورة بدعم أعمالهن والعمل على تحويلها إلى واقع ملموس من أجل خدمة البشرية في كل مكان، انطلاقاً من رؤيتها الطموحة ودورها البناء.
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