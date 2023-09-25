غارديز، أفغانستان 24 سبتمبر 2023 (شينخوا) دمرت شرطة مكافحة المخدرات 3060 فدانا من الحشيش في مقاطعة باكتيا شرقي أفغانستان، حسبما صرح مسؤول يوم الأحد.
وقال قائد شرطة الولاية محمد عمر مخلص لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن العملية ضد المحصول غير المشروع انطلقت قبل أربعة أيام في منطقة زازي أريوب، وحتى الآن تم تدمير 3060 فدانا من الحشيش.
وأضاف أن العمليات ضد المحاصيل غير المشروعة بما فيها الحشيش والخشخاش ستستمر حتى يتم تطهير المقاطعة من هذا الخطر، والجهود جارية لإيجاد محاصيل بديلة للمزارعين لإحلال محاصيل مشروعة محل المحاصيل غير المشروعة.
وذكر قاسم، وهو مزارع محلي، لـ((شينخوا)) إن “الفقر أجبر المزارعين على زراعة الحشيش. وسوف يتوقف المزارعون عن زراعة المحاصيل غير المشروعة إذا وفرت الحكومة محاصيل بديلة وبذورا محسنة وأسمدة”.
كما دمرت الشرطة حوالي 400 فدان من الحشيش في غارديز حاضرة المقاطعة، ومنطقة أحمد آباه، ومنطقة سيد كرم في مقاطعة باكتيا قبل بضعة أيام.
تعهدت الحكومة الأفغانية المؤقتة بمكافحة المحاصيل غير المشروعة وإنتاج المخدرات وتهريبها إلى حين تخلص البلاد من خطر المخدرات هذا.