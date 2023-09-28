ينطلق في رحاب جامعة الملك سعود “معرض الرياض الدولي للكتاب”، الذي يستمر 10 أيام، خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2023م، وذلك في رحلة معرفية، تمتد على مساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع في أكبر معرض للكتاب على مستوى المملكة، والوطن العربي، من حيث تنوع البرنامج الثقافي، وفعالياته المعدة لجميع الفئات العمرية.
ويجمع المعرض تحت سقف واحد أحدث الإصدارات والعناوين في مختلف صنوف الآداب والفنون والمعارف، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر على امتداد 800 جناح، إضافة إلى دور بالوكالة. أيضًا يشارك ما يزيد على 70 دار نشر فرنسية عبر مبادرة “الرياض تقرأ الفرنسية”، إلى جانب عرض خاص لمخطوطات ومقتنيات نادرة، يفوق عددها 25 قطعة، ولوحات فنية.
وتحل سلطنة عمان الشقيقة ضيف شرف في الدورة الحالية في إطار الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتعكس التبادل والتعاون الثقافي بين المملكة وسلطنة عمان.. وستكون مشاركتها بجناح في قلب المعرض، يحتضن كتبًا ومخطوطات، وتمثيلاً لمكنونات ثقافتها الوطنية، إضافة إلى حضور عدد من رموز الثقافة العمانية، ومشاركة المواهب والمبدعين العمانيين، وحضور دور نشر عمانية، تستعرض آخر نتاجها أمام أكثر من مليون زائر للمعرض.
ويعقد على هامش المعرض “مؤتمر الناشرين الدولي” بدورة جديدة، تبحث مستقبل نمو صناعة الكتاب، والتحديات التي تواجه سوق النشر. وحددت جمعية النشر السعودية يوم انعقاد المؤتمر في 4 أكتوبر، برعاية من هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين من قادة صناعة النشر، والناشرين الأفراد، والمؤلفين، وصناع المحتوى، والمتخصصين.
وخلال الفعاليات يستعد البرنامج الثقافي بإثراء زواره عبر أكثر من 200 فعالية، منها: ندوات حوارية، وأمسيات شعرية، يحييها نخبة من شعراء الفصحى والنبطي، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب الرواة، وفعاليات متنوعة لتثقيف الطفل، وإثراء قدراته، وصقل مهاراته المعرفية في أجواء مليئة بالثقافة.