عرضت قناة الناس، تقريرا عن أِهر الشخصيات العالمية التى تحدثت عن سيدنا النبي، وذلك خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي على قناة “الناس”، اليوم الأربعاء.
وجاء من أشهر الشخصيات، العالم الأمريكي مايكل هارت، الدكتور “جولد تسيهر” الأستاذ بكلية العلوم جامعة بودابست، الكاتب الإنجليزي “برنارد شو”.
وجاءت الآراء كالآتي:
العالم الأمريكي مايكل هارت:
– إن محمدًا ﷺ يعتبر أعظم شخصية ذات تأثير في تاريخ البشرية
الدكتور “جولد تسيهر” الأستاذ بكلية العلوم جامعة بودابست:
– الحق أن محمداً ﷺ كان بلا شك أول مصلح حقيقي في الشعب العربي من الوجهة التاريخية.
الكاتب الإنجليزي “برنارد شو”:
– إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمدﷺ، وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم، لوفق في حل مشكلاتنا، بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها.
العالم الفرنسي “ساديو لويس”:
– إن محمدًا ﷺ عظيم في دينه، عظيم في صفاته، عظيم في أخلاقه، وما أحوجنا إلى رجال للعالم أمثال محمد ﷺ نبي المسلمين.
الأديب العالمي “ليو تولستوي”:
– شريعة محمد ﷺ ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة.
الكاتب والمؤرخ الفرنسي “لامارتين”:
– إذا أردنا أن نبحث عن إنسان عظيم تتحقق فيه جميع صفات العظمة الإنسانية فلن نجد أمامنا سوى محمد الكامل..
مايكل هارت مؤرخ أمريكي:
– إن اختياري محمدًا ﷺ ، ليكون الأول في أهم وأعظم رجال التاريخ، قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني والدنيوي.
وتقدم القناة باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصةً مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، تستعرضُ القناة فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه صلى الله عليه وسلم وحُكمَ الِاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.
وتختم الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
نقلا عن بوابة الاهرام