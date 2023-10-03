03/10/2023   10:21 ص

السعودية والصين توقعان برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجالات الأدب والنشر والترجمة

(231002) -- RIYADH, Oct. 2, 2023 (Xinhua) -- Participants pose for a group photo at the China-Arab States Publishing Cooperation and Exchange Forum in Riyadh, capital of Saudi Arabia, Oct. 1, 2023. Under the theme of "Deepening China-Arab Publishing Cooperation and Exchanges, Promoting Mutual Learning between Chinese and Arab Civilizations," publishers from China and Arab countries reviewed their cooperation in translation, publishing, copyright trade, book fair platforms and online publishing. TO GO WITH "Saudi Arabia hosts China-Arab publishing cooperation forum" (Xinhua/Wang Haizhou)
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الرياض 2 أكتوبر 2023 (شينخوا) وقعت المملكة العربية السعودية والصين أمس (الأحد) في الرياض برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجالات الأدب والنشر والترجمة.

وجرى التوقيع على البرنامج من قبل هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية والهيئة الوطنية للصحافة والنشر الصينية، حيث سيتم من خلاله ترجمة الكلاسيكيات الأدبية الهامة من اللغة العربية إلى اللغة الصينية ومن الصينية إلى العربية ونشرها في البلدين.

ووقع البرنامج نائب وزير الثقافة السعودي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة حامد بن محمد فايز، ونائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشانغ جيان تشون.

وجرت مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه الهيئة تحت شعار “وجهة ملهمة” في جامعة الملك سعود في الرياض خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر الجاري.

ويسعى الطرفان من خلال هذا البرنامج إلى التعاون ومد جسور الثقافة وإثراء المحتوى بين البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون الأدبي بين هيئة الأدب والنشر والترجمة والهيئة الوطنية للصحافة والنشر في الصين بما يخدم القطاع، ويسهم في تنمية التبادل الثقافي بين الشعبين السعودي والصيني.

وشاركت السعودية كضيف شرف في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته العشرين في العام 2013 كأول دولة عربية وإسلامية، واحتوى الجناح السعودي المشارك حينها على عدد من العناوين من الكتب العلمية والثقافية والتاريخية والروايات والقصص الأدبية. وتمت ترجمة أكثر من 50 كتاباً ورواية لأدباء سعوديين من اللغة العربية إلى اللغة الصينية.

السعودية والصين توقعان برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجالات الأدب والنشر والترجمة

ثقافة وفنون
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