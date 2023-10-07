رام الله 5 أكتوبر 2023 (شينخوا) تصدرت صور لاعبة الكاراتيه الفلسطينية حلا القاضي، صفحة اللجنة الأولمبية الفلسطينية عبر موقع التواصل الاجتماعي ((فيسبوك))، وهي تحتفل بسعادة كبيرة بتحقيق أول ميدالية برونزية في واحدة من “أروع وأجمل البطولات” دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وفازت اللاعبة الفلسطينية اليوم (الخميس) على منافستها جاو شاو من تايبيه الصينية في منافسات كاراتيه فئة كوميته تحت وزن 68 كغم بناء على قرار الإجماع لتحصد أول ميدالية برونزية في آسياد هانغتشو، بحسب اللجنة الأولمبية الفلسطينية.
وكتبت اللجنة على صفحتها “للتاريخ… البطلة حلا القاضي تظفر بالميدالية البرونزية على مستوى منافسات كوميته تحت وزن 68 كغم بعد الفوز على اللاعبة جاو شاو من تايبيه الصينية بست نقاط مقابل ثلاث”، واصفة ذلك بـ”الإنجاز التاريخي”.
وتابعت أن “البطلة حلا القاضي تهدي فلسطين أول ميدالية في الآسياد”.
ونشرت اللجنة الأولمبية الفلسطينية على صفحتها صورا للاعبة القاضي، وهي تحتفل بالفوز على منافستها، وأخرى أثناء التتويج بالميدالية البرونزية أظهرت القاضي بسعادة غامرة.
وأعربت اللاعبة الفلسطينية عن سعادتها الكبيرة لفوزها بالميدالية البرونزية الأولى في البطولة، مشيرة إلى أنها تهدي هذا الإنجاز للشعب الفلسطيني وأفراد عائلتها واللجنة الأولمبية الفلسطينية.
وقالت القاضي عبر الهاتف لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الحصول على الميدالية جاء نتيجة تعب وجهد وتحضير منذ أشهر وخوض معسكر خارجي، لافتة إلى أنها وضعت نصب أعينها قبل الوصول إلى الصين تحقيق إنجاز تاريخي لفلسطين.
وأضافت أن البطولة المقامة في الصين من أروع وأجمل البطولات من حيث التنظيم والترتيب والتعامل والأجواء، مؤكدة أن الصين نجحت بتنظيم بطولة أبهرت جميع الوفود الحاضرة.
وأكدت اللاعبة الفلسطينية على مواصلة مشوارها في لعبة الكاراتيه والوصول نحو العالمية، مشيرة إلى أنها تستعد حاليا للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام نهاية الشهر الجاري في المجر.
وتنحدر القاضي (22 عاما) من بلدة دير استيا شمال غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية، وهي واحدة من بين 64 رياضيا فلسطينيا يشاركون في 16 لعبة فردية وجماعية في مشاركة هي الأكبر في تاريخ مشاركات فلسطين الخارجية.
بدوره، قال المدير الفني للجنة الأولمبية الفلسطينية نادر الجيوسي، عبر الهاتف لـ((شينخوا)) إن “البطلة حلا القاضي حصلت على الميدالية البرونزية على مستوى منافسات كوميته تحت وزن 68 كغم بعد الفوز على لاعبة من تايبيه الصينية بست نقاط مقابل ثلاث”.
واعتبر الجيوسي أن ما حققته اللاعبة القاضي “إنجاز كبير وعظيم للرياضة الفلسطينية، وجاء عن جدارة واستحقاق”، مشيرا إلى أن اللاعبة خاضت مباراة صعبة مع منافستها تميزت فيها بالثبات الانفعالي.
وأعرب الجيوسي عن “سعادته وفخره” بما قامت به القاضي وحصولها على أول ميدالية في آسياد هانغتشو، معتبرا أن البطولة من أروع وأفضل البطولات من حيث التنظيم الراقي وجمال ونظافة وتنظيم المدينة بشكل عام.
وقوبل فوز القاضي بسعادة غامرة من قبل أفراد عائلتها الذين كانوا يتابعون معها كافة الأمور الفنية والنفسية قبل كل مباراة وتمرين عبر الاتصال المباشر من خلال الإنترنت.
وقالت والدة اللاعبة حلا القاضي، التي تلقت خبر فوز ابنتها أثناء تواجدها في العمل، إن “شعوري لا يوصف من الفرحة والسعادة لفوز حلا بالميدالية البرونزية وتسجيل اسمها في لوحة الشرف”.
وأضافت وهي تتلقى التهاني من أقاربها وزملائها في العمل أن “حلا تعبت واجتهدت ما بين تمارين يومية ودراسة الهندسة، وفي النهاية حصدت ما كانت تحلم به”.
وتابعت السيدة الفسلطينية، وهي أم لأربعة أبناء هم ولدان وبنتان جميعهم يلعبون رياضة الكاراتيه أن “أبنائها يعشقون الرياضة منذ الصغر”، مؤكدة أنها تشجعهم باستمرار من أجل تحقيق أهدافهم وتمثيل فلسطين في المحافل العربية والدولية.
وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات من قبل نشطاء فلسطينيين يشيدون بما قدمته القاضي، وحصولها على أول ميدالية برونزية في آسياد هانغتشو.
وكتب والدها “الحمد لله رب العالمين (..) تقدمي إلى منصة التتويج وارفعي علم فلسطين عاليا (..) تقدمي ابنتي وبطلتي وأثبتي إننا شعب نقاتل من أجل الحياة ونفوز”.
كما كتب الفلسطيني بهجت طنطيش مهنئا “مبارك الإنجاز الكبير الذي يؤكد أن مؤشر إنجازات الكاراتيه الفلسطينية في تصاعد مستمر، مبارك لحلا ولفلسطين هذه الميدالية الغالية على قلوبنا جميعا”.
وتمتلك فلسطين على مدار تاريخ مشاركتها في الألعاب الآسيوية ميدالية وحيدة، هي برونزية أحرزها اللاعب منير أبو كشك في لعبة الملاكمة في كوريا الجنوبية عام 2002.
وتستضيف مدينة هانغتشو الصينية دورة الألعاب الآسيوية الـ19 خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر الجاري.