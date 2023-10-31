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جيوتشيوان 31 أكتوبر 2023 (شينخوا) هبطت كبسولة العودة لمركبة “شنتشو-16” الصينية المأهولة، وعلى متنها رواد الفضاء جينغ هاي بنغ، وتشو يانغ تشو، وقوي هاي تشاو، في موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، اليوم الثلاثاء.
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