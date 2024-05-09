تونس 8 مايو 2024 (شينخوا) انطلقت أعمال بناء أكبر مشروع للطاقة الكهروضوئية في ولاية القيروان بتونس يوم الأربعاء على يد شركتين من الصين.
وأقيم حفل وضع حجر الأساس لمحطة الطاقة الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها 100 ميغاواط يوم الأربعاء. ويتولى كونسورتيوم مكون من شركتين صينيتين، مجموعة بناء الطاقة الصينية تيانجين لشركة إنشاءات الطاقة الكهربائية المحدودة وشركة معهد شمال غرب تصميم الطاقة الكهربائية المحدودة، أعمال تصميم هذا المشروع وبناءه وتشغيله وصيانته.
وأكد كاتب الدولة التونسي لدى وزيرة الصناعة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان خلال الحفل أن المشروع سيمكن عند اكتماله سنة 2025 من تقليص نفقات إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي بمقدار 50 مليون دينار في السنة.
وأضاف في تصريحات لوسائل الاعلام أن هذا المشروع تصل تكلفته إلى 300 مليون دينار (حوالي 96 مليون دولار)، ويعتبر من بين المشاريع الرائدة في مجال تعزيز حصة الطاقات المتجددة وتقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية وتعزيز التنمية المستدامة والإستثمار المحلي وخلق فرص عمل جديدة. وسوف يلعب دورا هاما في الحفاظ على أمن الطاقة الوطني والحد من واردات الطاقة.
وقال إن الصين تلعب دورا رائدا مهما في مجال الطاقة المتجددة عالميا، وتونس لديها ثقة كاملة في الشركات الصينية للقيام بهذا المشروع. وأعرب عن أمله في أن تتمكن تونس من تحسين تقنياتها بالتعاون مع الطرف الصيني.
ومن جانبه، قال شو تشى يونغ، مدير المشروع لمجموعة بناء الطاقة الصينية تيانجين، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن هذا المشروع يمكن أن يرعى عددا كبيرا من مواهب البناء والتشييد في مجال الطاقة المتجددة في تونس، وسيساعد على إدخال تقنيات ومنتجات الطاقة المتجددة المتقدمة في الصين إلى البلدان الأفريقية.