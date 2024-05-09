أزاحت شركة أبل الأمريكية أمس الثلاثاء الستار عن أحدث إصداراتها من أجهزتها اللوحية “آيباد”، وعن شريحة معالجتها الجديدة للذكاء الاصطناعي “إم 4”.
في بداية الحدث، أعلنت آبل عن نسخة آيباد آير 2024، ويُعد هذا أول تحديث لأجهزة آيباد آير منذ أن طرحت آبل إصدار شريحة “إم 1” قبل عامين.
النسخة الجديدة بحجمين للمرة الأولى بعد طرح موديل بحجم 13 بوصة، كما حدثت الشركة نسخة الجهاز بمقاس 11 بوصة. تأتي نسخ هذا العام بشريحة معالجة آبل “إم 2″، وستتوفر بألوان الأزرق والبنفسجي وضوء النجوم والرمادي الفاتح. سيبدأ سعر النسخة مقاس 11 بوصة من 599 دولارا، وسعر النسخة مقاس 13 بوصة من 799 دولارا.
نسخة آيباد آير الجديدة بعدسة كاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابكسل أيضا، وكما ذكرت التقارير سابقا وضعت آبل الكاميرا الأمامية في الجانب الأطول من الجهاز. كما حصلت نسخة هذا العام على دعم لميزة شحن قلم آبل، التي كانت ميزة حصرية في السابق لنسخ آيباد برو.
تستخدم النسخة الجديدة ملحقات نسخة آيباد برو الحالية مثل “الماجيك كيبورد”، كما ستأتي بمكبرات صوت ستيريو في الأعلى والأسفل.
تتوافر النسخة الجديدة من جهاز آيباد آير بسعة تخزين تبلغ 128 غيغابايت للموديل الأساسي، أي أنها سعة تخزينية تبلغ ضعف ما كانت عليه سعة التخزين لنسخة عام 2022.
آيباد برو.. تصميم جديد وشريحة معالجة أقوى
أعلنت شركة أبل عن تحديثات نسخ آيباد برو، وتأتي النسخ الجديدة بنفس المقاسات السابقة 11 و13 بوصة، لكن بتغييرات في التصميم وشريحة معالجة أقوى ومظهر أنحف وترقية في الشاشة.
وكانت تقارير سابقة، كشفت عن انتقال آبل إلى استخدام شاشات “أوليد” في كلا المقاسين، مما يوفر درجات اللون الأسود الكاملة، والتشبع في الألوان والتباين، كما أشارت الشركة. بجانب تغيير مكان الكاميرا الأمامية لتصبح الآن في الجانب الأطول مثل نسخ آيباد آير الجديدة، وهو الوضع المناسب لمكالمات الفيديو.
نسخ هذا العام من آيباد برو أنحف، بسبب تحول آبل لاستخدام شاشات “أوليد”، مما يقلل من سُمك الجهاز بضعة مليمترات. فمثلا نسخة آيباد برو 11 بوصة الحالية تأتي بسُمك 5.9 مليمترات، في حين النسخة الجديدة جاءت بسُمك 5.3 مليمترات، أما نسخة 13 بوصة الحالية فتأتي بسُمك 6.4 مليمترات والنسخة الجديدة جاءت بسُمك 5.1 مليمترات فقط، وهو ما تطلق عليه آبل “أنحف أجهزتها على الإطلاق”.