الرياض 06 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 14 مايو 2024 م واس
اختتمت اللجنة الفنية السعودية – المصرية للنقل البحري والموانئ أعمال اجتماعات الدورة الثامنة في الإسكندرية بمصر، حيث رأس الجانب السعودي وكيل النقل البحري المكلف بالهيئة العامة للنقل المهندس عصام بن محمد العماري، وعن الجانب المصري رئيس قطاع النقل البحري اللواء رضا أحمد إسماعيل، بحضور القنصل العام للمملكة في مدينة الإسكندرية مزيد بن محمد الهويشان وعدد من الجهات الشريكة في القطاع.
وناقش الاجتماع الأعمال عددًا من المواضيع أهمها التنسيق لوضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات بشأن التفتيش والرقابة على سفن الركاب للتأكد من أمنها وسلامتها، ودراسة التكامل بين المنصات الرقمية المعتمدة لتسهيل السياحة البحرية بين البلدين، كما اتفقت اللجنة على عقد اجتماع دوري بين المختصين في البلدين لمتابعة تنسيق الإجراءات بين الموانئ السعودية والمصرية.
وأكدت اللجنة التعاون والتنسيق الكامل في المحافل الإقليمية والدولية، والدعم المتبادل في المواضيع التي تطرح في المنظمة البحرية الدولية IMO، وتطوير قطاع النقل البحري بين البلدين وبحث سبل التعاون ليصبح قطاع مستدام وممكن
- جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح لدورتها التاسعة عشرة 2024-2025
- القمة العربية في البخرين نحو تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات المشتركة
- إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في مصر
- اللجنة الفنية السعودية – المصرية للنقل البحري والموانئ تختتم أعمال اجتماعات الدورة الثامنة
- بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع اتفاقيتين لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية
- تحت رعاية ولي العهد«سدايا» تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل
- انطلاق الاختبارات الوطنية “نافس” في جميع مدارس المملكة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة
- مدير وكالة ناسا يزور السعودية لبحث التعاون الفضائي
- خبيرة أممية تدين قمع حرية التعبير في الولايات المتحدة
- هونغ كونغ والسعودية تبحثان إنشاء صندوق لتتبع مؤشرات الأسهم