قالت شبكة «ذا أتلتيك» إن الاتحاد الهولندي لكرة القدم قدم مقترحاً تضمن تغييرات جذرية في قواعد كرة القدم، بما في ذلك الركلات الثابتة والركلات الحرة المباشرة وعدد التغييرات في كل مباراة.
تشمل مقترحاته الخمسة استبدال الركلات الثابتة بواسطة الركلات الركنية، والركلات الحرة المباشرة، وحالات الطرد، والتبديلات، وإدخال وقت اللعب الصافي.
وسيعني استبدال الركلات الحرة بواسطة الركلات الثابتة أنه عندما تخرج الكرة من الملعب، سيتم ركلها مرة أخرى إلى أرض الملعب بدلاً من ركلها من قبل اللاعب.
ستسمح الركلة الحرة المباشرة للاعب بتمرير الكرة لنفسه من ركلة حرة، وهو أمر غير مسموح له القيام به في الوقت الحالي.
أما التبديلات فستمكن المدرب من إجراء أي عدد من التغييرات التي يريدها خلال المباراة.
تسمح القواعد الحالية بإجراء خمسة تبديلات، وهي التي تمت زيادتها في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي جميع أنحاء أوروبا، من ثلاثة إلى خمسة تبديلات قبل موسم 2022 – 2023.
كما يرغب الاتحاد الهولندي لكرة القدم أيضاً في أن تحل بطاقات الطرد المؤقت محل البطاقات الصفراء، وقد جرب في هولندا أوقاتاً مختلفة، بدأت في البداية بـ10 دقائق قبل أن تتحول إلى خمس دقائق.
كما يقترح الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن تكون مدة الشوط الأول 30 دقيقة، مع الاستغناء عن الـ45 دقيقة المعتادة. كجزء من أفكاره، لن تتوقف المباراة عند إجراء تبديل، بل سيتم إيقاف الساعة مؤقتاً في أي وقت تخرج فيه الكرة من الملعب، ما يعني ضمان 60 دقيقة من اللعب.
وقد طبق الاتحاد الألماني لكرة القدم الركلات الثابتة والركلات الحرة المباشرة في كرة القدم للشباب، وسيقوم بتجربة جميع التغييرات في القواعد عندما يستضيف فريق بي إس في آيندهوفن كأس أوتن للابتكار في أغسطس (آب).
الاتحاد الدولي لكرة القدم على دراية بمقترحات الاتحاد الألماني لكرة القدم وقد تمت مناقشة فكرة الركلات الركنية بدلاً من الركلات الحرة المباشرة من قبل اللجنة الاستشارية لكرة القدم واللجنة الاستشارية الفنية الاستشارية لكرة القدم التابعة للاتحاد.
نقلا عن الشرق الاوسط