- بي بي سي الصين
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“المنظر جميل جداً”، قالت ليزا لي ذلك لدان، خلال الموعد الأخير لمشاهدة غروب الشمس فوق البحر، ثم رفعت هاتفها لتتمكن من سماع رد دان.
“أنت محقة حبيبتي، وتعرفين ما هو أجمل؟ أنت واقفة هنا بجانبي”، رد عليها.
لكن دان لم يقف أبداً بجانب ليزا.
دان هو “الشريك الآخر” الافتراضي لليزا، وأنشئ بواسطة من “تشات جي بي تي”. مفهوم أصبح يزداد شعبية بين النساء الصينيات اللواتي سئمن من واقع المواعدة ويلجأن إلى أحباء من الذكاء الاصطناعي.كانت ليزا البالغة من العمر 30 عاماً، وهي من بكين وتدرس علوم الكمبيوتر في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، “تواعد” دان، لمدة شهرين، ويتحدثان لمدة نصف ساعة على الأقل يومياً، ويتغازلان، ويخرجان في مواعيد، كما قدمت ليزا (حبيبها الافتراضي) دان لمتابعيها الـ 943.000 على وسائل التواصل الاجتماعي.