المدينة المنورة 13 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 19 يونيو 2024 م واس
يقصد الكثير من ضيوف الرحمن المدينة المنورة في موسم مابعد الحج، لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على رسول الله المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-، وكذلك زيارة العديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.
ومن أهم المساجد التي يحرص ضيوف الرحمن على زيارتها والصلاة فيها: مسجد قباء، الذي يُعد أول مسجد أسسه الرسول – صلى الله عليه وسلم – واختطه بيده عندما وصل إلى المدينة المنورة مُهاجراً إليها من مكة المكرمة، وشارك في وضع أحجاره الأولى ثم أكمله الصحابة – رضوان الله عليهم-.
وكان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقصد مسجد قباء بين الحين والآخر ليُصلي فيه ويختار أيام السبت غالباً ويحض على زيارته، وجاء في الحديث الشريف ( من تطهّر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة ).
عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” وثقّت جانباً من مشاهد توافد ضيوف الرحمن على مسجد قباء، وسط تنظيم وتنسيق وإشراف مُتكامل من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة من خلال منظومة من الخدمات تُعزز الأمن والسلامة والراحة للمصلين والزوار.
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